Kuriose Tat in Essen : Betrunkener malt Zebrastreifen auf die Straße

Kuriose Tat in Essen

Ein Mann hat in Essen Zebrastreifen auf die Straße gemalt. (Symbolbild) Foto: dpa/Christoph Soeder

Essen Ein betrunkener Mann hat in Essen einen Zebrastreifen auf die Straße gemalt. Als Grund nannte er den Polizisten, Kinder schützen zu wollen. Allerdings irritierte sein Zebrastreifen Autofahrer sehr.

Ein 48 Jahre alter Mann hat in Essen einen Zebrastreifen auf eine Straße malen wollen - angeblich um Kinder vor Gefahr zu schützen. Allerdings erreichte er damit laut Polizei zunächst das Gegenteil: Irritierte Autofahrer mussten scharf bremsen, als die ersten Fußgänger den noch nicht vollendeten Zebrastreifen nutzten und über die Straße liefen. Zu einem Unfall kam es aber nicht.

Der betrunkene Maler gab an, die Stelle sei für Kinder nicht sicher, darum bräuchten sie einen Zebrastreifen. Um die frische Farbe, die Autoreifen inzwischen auf der Straße verteilt hatten, wieder zu entfernen, rückte die Feuerwehr aus, später musste die Straßenreinigung hinzugezogen werden. Den 48-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zudem werde geprüft, ob er die Reinigungskosten übernehmen muss, hieß es. Der Vorfall ereignete sich am Freitag.