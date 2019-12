Gerichtsentscheidung in Münster : Essen soll eine Umweltspur bekommen - vorerst kein Diesel-Fahrverbot geplant

Gerichtsentscheidung in Münster

Autos fahren auf der A40 in Essen (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Münster Die Stadt Essen kommt vorerst um ein Dieselfahrverbot herum. Das hat ein Gericht entschieden. Allerdings muss die Ruhrgebietsstadt im Kampf gegen erhöhte Stickstoffdioxid-Werte ein Paket von Maßnahmen anstoßen.

So haben sich das Land Nordrhein-Westfalen und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) auf eine Umweltspur in der Essener Innenstadt und ampelgesteuerte Zufahrtsregelungen für bestimmte Straßen geeinigt, wie das Oberverwaltungsgericht Münster am Donnerstag mitteilte.