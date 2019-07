Tageseinnahmen einer Bar : Mann vergisst 3675 Euro in Straßenbahn - und bekommt sie zurück

Mann vergisst 3675 Euro in Straßenbahn - und bekommt sie zurück

Essen Eine Straßenbahnfahrerin hat in Essen einen Stoffbeutel mit 3675 Euro in ihrer Bahn gefunden - und dafür gesorgt, dass der Verlierer die gesamte Summe zurückbekommen hat.

Ein 27-jähriger Essener hatte den Beutel mit den Tageseinnahmen einer Cocktailbar am Sonntagnachmittag in der Straßenbahn vergessen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.