Nach tödlichem Streit im Rockermilieu : Bandidos-Mitglieder zu langen Haftstrafen verurteilt

Essen Ein Mitglied der „Freeway Riders“ wird erstochen. Die Spur führt zu einer Gruppe „Bandidos“. Jetzt wurden die Urteile gesprochen.

Nach einem tödlichen Streit im Rockermilieu sind vier Mitglieder des Motorradclubs „Bandidos“ am Freitag zu Haftstrafen zwischen sechseinhalb und zehn Jahren verurteilt worden. Laut Urteil griffen die deutschen und türkischen Angeklagten in der Nacht auf den 13. Oktober 2018 ein Mitglied der „Freeway Riders“ auf offener Straße an und erstachen es. Einer der Angeklagten hatte die Tat im Prozess vor dem Essener Schwurgericht gestanden, eine Tötungsabsicht aber bestritten. Die Urteile lauten auf Körperverletzung mit Todesfolge.