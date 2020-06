Blindgänger in Innenstadt : Bahnstrecken in Essen wegen Bombenentschärfung gesperrt

Essen Die Bahn-Hauptstrecke zwischen Essen und Bochum wird am Dienstagabend wegen einer Bombenentschärfung in Essen aus Sicherheitsgründen voll gesperrt. Betroffen sind auch die Strecken nach Gelsenkirchen und Essen-Steele.

Die amerikanische Zehn-Zentner-Bombe war am Dienstag am Rande der Essener Innenstadt bei Sondierungsarbeiten gefunden worden. Sie musste noch am selben Tag entschärft werden. In der Hauptgefahrenzone waren rund 2500 Menschen gemeldet, die sich in dieser Zeit nicht dort aufhalten dürfen. Im weiteren Bereich leben 6000 Menschen, die unter anderem ihre Häuser nicht verlassen durften. In der Evakuierungszone befand sich auch die Essener Hauptfeuerwache. Die wichtige Ruhrgebietsautobahn 40 sei nicht betroffen, nur eine Essener Ausfahrt werde gesperrt, hieß es.