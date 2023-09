Prozess in Essen Baby zu Tode geschüttelt – Angeklagter schweigt

Nach der Tat war der Verdacht zunächst auf die Mutter gefallen. Die 22-Jährige saß knapp einen Monat in Untersuchungshaft. Sie soll zunächst angegeben haben, dass ihr Mann zur Tatzeit nicht zu Hause war, was sie später korrigierte. Bei einer audiovisuellen Vernehmung, die am Montag im Prozess vorgespielt wurde, beschuldigte sie erstmals ihren Mann. Sie selbst sei völlig geschockt gewesen, als sie ihre Tochter gesehen habe. „Ich habe nur gezittert“, so ihre Worte.