Unfall in Essen : Auto reißt Brückengeländer teils aus Verankerung - Schwerverletzte

Essen Nach einem Zusammenstoß an einer Kreuzung in Essen ist ein Auto in das Brückengeländer einer Autobahnüberführung geschleudert worden. Vier Menschen wurden verletzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Unfall geschah um 18.30 sich auf der Leipziger Straße in Höhe der A40 in Fahrtrichtung Essen-Frohnhausen. Zwei Autos prallten gegeneinander, eines schleuderte gegen das Brückengeländer und riss Teile davon aus der Verankerung.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall am Dienstagabend schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Auch die Insassen des zweiten Autos, zwei Erwachsene und eine Sechsjährige, wurden vom Notarzt versorgt. Das Mädchen kam in Begleitung der Mutter in eine Kinderklinik.

Der andere Erwachsene wurde leicht verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Die Standsicherheit des Brückengeländers wurde überprüft.

(top/dpa)