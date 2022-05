Nach verhindertem Anschlag an Schule : Generalstaatsanwaltschaft beantragt Haftbefehl gegen Essener Schüler

Großeinsatz an zwei Essener Schulen – 16-Jähriger soll Straftat geplant haben

Essen Die für Terrorismus zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf hat Haftbefehl gegen den Schüler beantragt, der einen Anschlag an einer Schule in Essen geplant haben soll. Nun muss ein Richter entscheiden, ob der Tatverdächtige in Haft kommt.

Nach dem Terroralarm in Essen hat die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf beim zuständigen Ermittlungsrichter einen Haftbefehl gegen den 16-jährigen Schüler beantragt. Dies erfuhr unsere Redaktion aus Justizkreisen. Dem Schüler wird unter anderem die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen.

Ein Spezialeinsatzkommando hatte den Jugendlichen am Donnerstag in seinem Kinderzimmer festgenommen. Bei der Durchsuchung der Wohnung hatten die Ermittler nicht nur rechtsextremes Material und Waffen gefunden, sondern auch Utensilien für den Bau von Bomben, darunter Sprengstoffe und 16 Rohrkörper, einige präpariert mit Uhren und Nägeln.

Ein Mitschüler hatte seiner Schule einen Tipp gegeben: Der 16-Jährige habe angekündigt, eine Bombe in der Schule zu platzieren. Das Gymnasium alarmierte die Polizei. Die aktuelle und die ehemalige Schule des Schülers in Essen waren daraufhin mit Sprengstoff-Spürhunden durchsucht worden. Über den Antrag der Staatsanwaltschaft muss nun der Ermittlungsrichter entscheiden.

Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) kündigte Schülern und Lehrern der betroffenen Schulen Hilfe an. Der schulpsychologische Dienst werde „so lange wie nötig“ ein Unterstützungsangebot unterbreiten. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) dankte dem Hinweisgeber und der Polizei.

(mit Material der dpa)