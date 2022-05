Nach verhindertem Anschlag an Schule : Richter erlässt Haftbefehl gegen Essener Schüler

Update Essen Der Schüler aus Essen, der einen Anschlag auf seine Schule geplant haben soll, ist in Untersuchungshaft. Der 16-Jährige soll eine rechtsextremistisch motivierte Tat für den heutigen Freitag vorbereitet haben.

Nach dem Terroralarm in Essen hat der zuständige Richter Haftbefehl gegen den 16-Jährigen erlassen. Der Schüler ist nun in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, einen rechtsextremistisch motivierten Anschlag auf Personen in einem Gymnasium in Essen am 13. Mai 2022 vorbereitet zu haben. Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf am Freitagnachmittag mit. Hierzu soll er sich Gegenstände zum Bau von Sprengvorrichtungen verschafft und diese hergestellt haben. Außerdem soll er sich Waffen, unter anderem Armbrüste und Luftdruck sowie Schreckschusswaffen beschafft haben.

Dem Schüler wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, die Vorbereitung eines Explosionsverbrechens und Verstöße gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz vorgeworfen. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf hatte den Haftbefehl am Morgen beim zuständigen Ermittlungsrichter beantragt. Der Vorwurf der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sieht für Erwachsene einen Strafrahmen von Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten bis zu zehn Jahren vor. Für Jugendliche – wie den Beschuldigten – sieht das hier einschlägige Jugendgerichtsgesetz als Höchstmaß eine Jugendstrafe von fünf Jahren vor. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Ein Spezialeinsatzkommando hatte den Jugendlichen am Donnerstag in seinem Kinderzimmer festgenommen. Bei der Durchsuchung der Wohnung hatten die Ermittler nicht nur rechtsextremes Material sichergestellt, sondern auch Rohrkörper für 16 Bomben, einige waren mit Nägeln präpariert. Außerdem wurden zusammengemischte Explosivstoffe gefunden, die mutmaßlich zum Befüllen der Rohre vorgesehen waren.

Der deutsche Jugendliche war Schüler des Don-Bosco-Gymnasiums in Essen. Er soll einem Mitschüler von den Plänen erzählt haben, der sich dann der Schule anvertraute: Der 16-Jährige habe angekündigt, eine Bombe in der Schule zu platzieren. Das Gymnasium alarmierte die Polizei. Die aktuelle und die ehemalige Schule des Schülers in Essen waren daraufhin mit Sprengstoff-Spürhunden durchsucht worden.