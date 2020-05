28-jähriger Mann aus Essen vor Gericht : Angeklagter schweigt nach tödlichem Messerangriff

Essen Ein Mann wird in Essen auf offener Straße mit einem Messer angegriffen. Wochen später stirbt er im Krankenhaus. Jetzt steht der mutmaßliche Täter vor Gericht - und schweigt.

Nach einer tödlichen Messerattacke auf offener Straße muss sich ein 28-jähriger Mann aus Essen seit Freitag wegen Totschlags vor Gericht verantworten. Der aus Guinea stammende Angeklagte soll am 16. Dezember 2019 in Essen mehrfach mit einem Messer auf einen Bekannten eingestochen haben. Die Ärzte hatten wochenlang um das Leben des Opfers gekämpft – am Ende vergeblich. Der 31-Jährige war Ende Januar 2020 an den Folgen einer Sepsis verstorben. Zum Prozessauftakt hat sich der Angeklagte nicht zu den Vorwürfen geäußert.