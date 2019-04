„Kiosk-Überfall“ in Essen : Jugendliche mit Softair-Waffe drehen Youtube-Video - Großeinsatz der Polizei

„Kiosk-Überfall“ in Essen

Essen Zwei Jugendliche mit einer täuschend echt aussehenden Softair-Waffe haben für Alarm in Essen gesorgt. Sie wollten ein Youtube-Video über einen Kiosk-Überfall drehen.

Der Dreh eines Amateurvideos über einen Raubüberfall auf einen Kiosk in Essen hat einen Großalarm der Polizei ausgelöst. Zwei Jugendliche mit einer täuschend echt aussehenden SoftairWaffe und mehrere weitere Beteiligte wurden von den Einsatzkräften mit gezogenen Schusswaffen gestellt, wie die Beamten in der Ruhrgebietsstadt am Mittwoch mitteilten. Verantwortlich für die Aufnahmen war demnach ein 29-Jähriger, der einen Film für die Plattform Youtube drehen wollte.