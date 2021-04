Einkaufszentrum geräumt : Essener Polizei durchsucht Allee-Center nach Drohung

Essen Die Polizei in Essen hat am Mittwochabend das Allee-Center abgesperrt. Beamte mit Spürhunden durchsuchen das Einkaufszentrum. Offenbar hat es eine Drohung gegeben. Es laufen bereits Vernehmungen.

Der Einsatz am Allee-Center in Essen dauert am Mittwochabend an. Wie die Polizei mitteilte, habe es Hinweise „auf ein drohendes Schadensereignis“ gegeben. Ob es ein anonymer Hinweis war oder ob sich ein Zeuge gemeldet hat, müsse im Detail noch geklärt werden, sagte ein Polizeisprecher unserer Redaktion. Derzeit laufen Vernehmungen.