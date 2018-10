Essen: Aldi-Erpresser zu Haftstrafe verurteilt

Essen Ein Vater aus Gelsenkirchen füllt Reinigungsmittel in Kaffeebecher und erpresst den Lebensmittel-Discounter Aldi. Bei der Geldübergabe wird er gefasst. Jetzt ist er zu einer Haftstrafe verurteilt worden.

Der Angeklagte hatte gestanden, zwischen März und April 2018 Reinigungsmittel in abgepackte Kaffeegetränke gefüllt und in zwei Gelsenkirchener Aldi-Filialen platziert zu haben. Anschließend hatte er sich per Email an die Geschäftsleitung gewandt und Geld gefordert. Er war bei der Übergabe von 100 000 Euro auf einem Gelsenkirchener Autobahnparkplatz gefasst worden.