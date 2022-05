Entschärfung noch am Dienstag : Bombenfund in Essen - A40 wird gesperrt

Essen Im Essener Stadtteil Frillendorf ist am Dienstag eine Bombe gefunden worden. Sie soll noch heute entschärft werden. Der Fundort liegt in unmittelbarer Nähe der A40.

Im Rahmen von Sondierungsarbeiten wurde am Dienstag ein Blindgänger an der Straße Lunerkamp im Essener Stadtteil Frillendorf gefunden. Die britische Fünf-Zentner-Bombe wird noch am selben Tag entschärft. Der Fundort befindet sich in der Nähe der viel befahrenen Autobahn A40. Diese wird in beiden Richtungen um den Fundort gesperrt.