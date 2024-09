Vorfall in Essen 59 Jahre alter Radfahrer stirbt auf Fahrradtrasse

Nach dem Tod eines 59 Jahre alten Radfahrers sucht die Polizei im Ruhrgebiet nach Zeugen. Passanten hätten am Samstagmorgen eine „hilflose Person“ auf einer Fahrradtrasse in Essen unterhalb einer Autobahnbrücke gemeldet, berichteten die Beamten. Eine Notärztin habe den Mann noch behandelt. Er sei jedoch am Ort des Geschehens gestorben.