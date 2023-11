Demo in Essen 4500 Menschen gedenken der Opfer vom 7. Oktober in Israel

Am Wochenende gab es allerdings auch mehrere Pro-Palästina-Demos. In München nahmen an einer propalästinensischen Demonstration unter dem Motto „Stoppt den Krieg - Freiheit für Palästina“ am späten Samstagnachmittag bis zu 5500 Menschen teil. Die Zahl wurde erst im Verlauf des Zuges erreicht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Demonstration verlief demnach weitgehend friedlich. Allerdings kam es zu drei Anzeigen wegen des Verwendens verbotener Kennzeichen beziehungsweise der Verherrlichung von Straftaten auf Plakaten.