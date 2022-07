Mutmaßlicher Täter flüchtig : 43-Jähriger bei Streit in Essen schwer verletzt

Essen Ein 43-Jähriger wurde bei einer Auseinandersetzung in Essen schwer verletzt. Ein mutmaßlicher Täter ist noch flüchtig, ein andere wurde festgenommen.

Nach einem Streit zwischen mehreren Männern in der Essener Innenstadt ist ein 43-Jähriger schwer verletzt worden. Er liegt laut Polizei mit Schnittwunden in einem Krankenhaus. Auch ein weiterer Mann sei bei den „wechselseitigen Körperverletzungen“ am Freitagabend geschädigt worden, teilte eine Sprecherin der Polizei-Leitstelle am Samstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar. Ein 48-Jähriger sei festgenommen worden, ein 22-jähriger mutmaßlicher Täter sei noch flüchtig. Die Staatsanwaltschaft Essen ermittelt.