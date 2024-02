Tat in Essen 34-Jähriger bei Angriff auf Straße schwer verletzt

Bei einem Angriff auf einer Straße in Essen ist ein 34-Jähriger mit Schlägen und Stichen schwer verletzt worden. Zeugen riefen am Sonntagabend die Polizei, weil zwei Unbekannte auf ihr am Boden liegendes Opfer einschlugen und eintraten. Als die Beamten ankamen, waren die Täter schon geflüchtet. Der 34-Jährige, der augenscheinlich auch Stichverletzungen erlitten habe, sei mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Lebensgefahr bestand nach Einschätzung der Ärzte nicht.