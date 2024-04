Horrormoment für Mutter 34-Jährige ergreift fremdes Kleinkind vor Kita in Essen und versucht wegzurennen

Der Vorfall ereignete sich am Montagmittag (15. April), berichtet die Polizei in einer Mitteilung am Donnerstag (18. April). Demnach ergriff eine 34-jährige Essenerin ein fremdes dreijähriges Kleinkind, dass in der Nähe des Eingangs einer Kita auf dem Gehweg spielte und versuchte mit diesem wegzurennen.