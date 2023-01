Sturz aus dem vierten Stock 30-Jähriger aus Essen stirbt bei Flucht vor der Polizei

Wie die Essener Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag gemeinsam mitteilten, sollte am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr an der Bäuminghausstraße in Essen-Altenessen ein Haftbefehl gegen einen 30-jährigen Mann vollstreckt werden. Als die Polizeibeamten an der Tür klopften, wurde ihnen zunächst nicht aufgemacht.