57-Jähriger lebensgefährlich verletzt : Messerangriff auf offener Straße in Essen – 29-Jähriger in U-Haft

Messerangriff auf offener Straße in Essen – 29-Jähriger in U-Haft

Essen Ein 29-Jähriger wurde nach einem Messerangriff in Essen, bei dem einem 57-Jährigen lebensgefährliche Verletzung zugefügt wurden, verhaftet. Nach seinem Mittäter wird noch gefahndet. Motiv und Hintergründe der Tat sind unklar.

Nach den lebensgefährlichen Messerstichen auf einen 57-jährigen Mann in Essen hat die Polizei einen der beiden Tatverdächtigen erwischt. Der 29-Jährige sei in seiner Wohnung in Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss) festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags sitzt er nun in Untersuchungshaft. Nach dem mutmaßlichen Mittäter wird noch gefahndet.