Essen: 29-Jährige hatte Bedienstete im Gefängnis angegriffen

Essen Im Essener Gefängnis greift ein Häftling eine Bedienstete an. Er verletzt sie mit einer selbstgebauten Waffe. Vor Gericht bittet der 29-Jährige die Frau am ersten Prozesstag um Entschuldigung.

Nach einem Angriff auf eine Vollzugsbedienstete im Essener Gefängnis muss sich ein verurteilter Sexualstraftäter erneut vor Gericht verantworten. Der 29-jährige Angeklagte hatte die JVA-Angestellte am 6. Februar 2017 in einem Waschraum mit einer selbstgebauten Waffe bedroht und verletzt. Sie bestand aus einer Zahnbürste, in die eine Klinge aus einem Einwegrasierer eingeschmolzen war. Die 27-Jährige wurde am Kinn und an der Hand verletzt, konnte sich nach einem wilden Kampf jedoch aus der Umklammerung des Häftlings befreien. „Ich habe geboxt, getreten und um mein Leben geschrien“, sagte sie am Dienstag als Zeugin vor dem Essener Landgericht.