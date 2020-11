Chaos in Essener Polizeiwache : 28-Jähriger versucht, Polizisten die Dienstwaffe zu entreißen

Essen Ein 28-Jähriger soll versucht haben, einem Polizisten auf einer Wache in Essen die Dienstwaffe zu entreißen, um sich damit das Leben zu nehmen. Der Mann hatte den Beamten gegenüber angegeben, eine Aussage machen zu wollen.

Ein 28 Jahre alter Mann soll versucht haben, sich am Dienstag mit der Waffe eines Essener Polizisten selbst zu töten. Das berichtet die Essener Polizei am Mittwoch. Der 28-Jährige sei am Dienstag unter dem Vorwand in der Polizeiwache in Essen Holsterhausen vorstellig geworden, dass er eine Aussage machen wolle, heißt es im Polizeibericht. Der 28-Jährige habe sich selbst des sexuellen Missbrauchs von Kindern bezichtigen wollen.