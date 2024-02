Nach Unfall in Essen 23-Jähriger bewusst angefahren – Verdächtiger ermittelt

Ein 23 Jahre alter Mann war am Sonntagabend in Essen nach einem Streit gezielt angefahren worden - jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Es handele sich um einen 19-jährigen Verwandten des Opfers, sagte am Freitag ein Polizeisprecher in Essen. Er sei bisher nicht festgenommen worden. Der WDR hatte berichtet.