Schwerer Unfall in Essen 21-jährige Beifahrerin gerät unter Autodach

Eine Beifahrerin ist bei einem Unfall in Essen unter einem Autodach eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der 20 Jahre alte Fahrer des Kleinwagens war in der Nacht von Freitag zu Samstag zuvor aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Auto in den Straßengraben geraten, wie die Polizei mitteilte. Die 21 Jahre alte Frau wurde dabei in der Nacht zum Samstag aus dem sich überschlagenden Fahrzeug geschleudert und geriet unter das Autodach.