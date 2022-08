Bruder unter Tatverdacht : 19-Jähriger in Essen durch mehrere Messerstiche getötet

Der in Essen tot in einer Wohnung gefundene 19-Jährige ist durch mehrere Messerstiche gestorben (Archivbild). Foto: dpa/Michael Weber

Essen Der 19-Jährige, der in Essen tot in einer Wohnung gefunden wurde, kam durch mehrere Messerstiche ums Leben. Das ist das Ergebnis der am Dienstag durchgeführten Obduktion, sagte eine Sprecherin Polizei auf Anfrage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach Überzeugung der Rechtsmediziner könne ein Suizid ausgeschlossen werden, so die Auskunft der Polizei am Mittwoch.

Der unter Tatverdacht stehende Bruder des Opfers soll am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden. Der 15-jährige Iraker war in der Nacht auf Dienstag in der Wohnung vorläufig festgenommen worden. Polizeikräfte hatten den Toten gefunden, nachdem Familienmitglieder gegen 2.30 Uhr den Notruf gewählt hatten.

In der Wohnung an der Steeler Straßen in Essen, einer zentralen Verkehrsachse der Stadt, lebten mehrere Familienmitglieder, die von Rettungskräften und Seelsorgern betreut wurden. Eine Mordkommission ermittelt derzeit zu den Hintergründen der Tat.

(tpc/dpa)