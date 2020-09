Brutale Tat in Essen : 18-Jähriger bei Streit in Drogenmilieu stundenlang schwer misshandelt

Essen Bei einem Streit im Essener Drogenmilieu ist ein 18-Jähriger vermutlich mehrere Stunden lang schwer misshandelt worden. Tatverdächtig sind zwei 38 Jahre alte Frauen.

Spezialkräfte nahmen die beiden Frauen am Montagabend in ihren Wohnungen fest. Ermittelt wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, wie die Polizei Essen am Dienstag berichtete.

Der Mann war am Montag mit schwersten Verletzungen, darunter einer Schussverletzung im Oberkörper, in ein Krankenhaus gebracht worden. Er gab an, dass er durch die beiden Frauen in einer Wohnung schwer misshandelt und verletzt worden sei.