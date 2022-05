„Mutmaßlicher Nazi-Terroranschlag“ in Essen : 16-jähriger Schüler soll Anschlag an Schule am Freitag geplant haben

Polizeifahrzeuge stehen vor dem Don-Bosco-Gymnasium in Essen. Foto: dpa/David Young

Update Essen In Essen ist die Polizei am Donnerstagmorgen an zwei Schulen im Einsatz. Es waren Hinweise eingegangen, dass ein 16-jähriger Gymnasiast eine Straftat geplant haben könnte. In seiner Wohnung wurden sprengfähiges Material und Waffen entdeckt. Er ist in Gewahrsam und hat sich geäußert.

Die Polizei ermittelt wegen möglicherweise geplanter Straftaten an zwei Essener Schulen gegen einen 16-Jährigen. „Wir können bestätigen, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 16-jährigen deutschen Schüler des Don-Bosco-Gymnasiums handelt“, schrieb die Polizei auf Twitter. Nach Angaben einer Polizeisprecherin haben Spezialkräfte am frühen Donnerstagmorgen die Wohnung des Gymnasiasten durchsucht. Die Polizeisprecherin sagte: „Es ist glücklicherweise nichts passiert an den Schulen. In welche Richtung es womöglich gegangen wäre, wird nun ermittelt.“ Der Jugendliche befinde sich aktuell in Polizeigewahrsam.

Wie unsere Redaktion aus gut informierten Sicherheitskreisen erfuhr, wurde in der Wohnung sprengfähiges Material gefunden. Der Jugendliche soll einen Anschlag für Freitag geplant haben. Er soll einem Mitschüler von seinem Plan erzählt haben, der dann die Polizei informiert hat. Das in der Wohnung sichergestellte Material sei geeignet gewesen für den Bau einer Bombe, war aber noch nicht vollständig zusammengesetzt, wie unsere Redaktion erfuhr. In der Wohnung sollen zudem verbotene NS-Symbole wie Hakenkreuze und Runen gefunden worden sein sowie ein Manifest, in dem der Jugendliche sich über mehrere Menschen auslässt, die er nach eigenen Angaben hasst. Nach Informationen unserer Redaktion hat sich der Jugendliche bereits in der ersten Vernehmung geständig eingelassen. Sinngemäß soll er gesagt haben, es habe keinen Sinn zu leugnen, da alles auf seiner Festplatte zu finden sei.

Bei der Durchsuchung hat die Polizei zudem Speere und Stichwaffen sichergestellt. Polizisten hätten die Waffen und mehrere Kartons aus der Wohnung im Dachgeschoss eines Hauses in einen Lieferwagen getragen, berichtete ein dpa-Fotoreporter. NRW-Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) dankte der Polizei Essen unterdessen auf Twitter für die „Verhinderung eines mutmaßlichen Nazi-Terroranschlags“.

Auch die Einsätze mit Durchsuchungen am Don-Bosco-Gymnasium in Essen-Borbeck und an der Realschule am Schloss Borbeck liefen am Morgen noch, wie die Polizeisprecherin mitteilte. Dabei war auch ein Sprengstoffspürhund wurde eingesetzt. Der Tatverdächtige sei aktuell Schüler des Gymnasiums und habe zuvor die Realschule besucht. „Wir haben Hinweise erhalten, dass in der Schule eine Straftat geplant war“, hieß es auf der Homepage des Gymnasiums. „Um die Schule auf Beweismittel hin zu untersuchen, mussten wir heute in Absprache mit der Polizei den Zugang zur Schule sperren.“

Derzeit läuft noch die Abstimmung darüber, ob es im Laufe des Tages eine Pressekonferenz zu dem Großeinsatz gibt.

(mit Material der dpa)