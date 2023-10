Buch aus 2500 Menükarten Kaiser und Kommunisten – 150 Jahre Festessen in der Villa Hügel in Essen

In neuer Zeit wird gelegentlich immer noch getafelt in der Villa - allerdings viel bescheidener als einst. So gab es zur 200-Jahr-Feier des Unternehmens 2011 gerade einmal vier Gänge: Hummer, eine Tauben-Essenz, Lamm und einen Quitten-Nachtisch - allerdings nicht in der Villa gekocht, sondern vom Caterer geliefert.