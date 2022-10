Mindestens 150 Fälle : Razzia wegen gefälschter Kfz-Bescheinigungen

Borken/Essen Für Besitzer alter Autos ist die nächste Hauptuntersuchung oft ein heikler Moment. Ein Fälscherring machte sich das wohl zunutze und bot gegen Geld positive Prüfbescheinigungen. Nach einer großen Razzia droht jetzt auch Hunderten Kunden juristischer Ärger.

Bei einer Razzia an mehreren Orten haben Einsatzkräfte eine Bande hochgehen lassen, die im großen Stil gefälschte Prüfbescheinigungen an Besitzer schrottreifer Fahrzeuge verkauft haben soll. Mehr als 200 Ermittler hätten am Dienstagmorgen 17 Objekte durchsucht und „umfangreiche Beweismittel“ sichergestellt, teilte die federführende Polizei in Borken im Münsterland mit. Zwei Hauptverdächtige seien festgenommen worden.