Essen: 15-Jährige schwer verletzt - Polizei fahndet öffentlich mit Fotos

Essen Die Polizei in Essen fahndet öffentlich mit Fotos nach einem Mann und einer Frau. Die beiden werden verdächtigt, im März eine 15-Jährige aus Gladbeck gefährlich verletzt zu haben.

Die Tat liegt bereits einige Monate zurück: Am 28. März 2018 gegen 19.50 Uhr griffen die beiden Gesuchten eine 15-Jährige aus Gladbeck an der U-Bahn-Haltestelle Altenessen-Mitte nach einem unbeabsichtigten Rempler an.