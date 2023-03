Einsatz der Feuerwehr 14 Verletzte durch Reizgas in Essener Diskothek

Die Feuerwehr in Essen ist in der Nacht zu Freitag alarmiert worden, weil in einer Diskothek Gas ausgetreten sein sollte. Schnell wurde klar, dass es sich um Reizgas handelte.

31.03.2023, 07:16 Uhr

Aus einer Diskothek an der Kettwiger Straße ist in der Nacht zu Freitag gegen ein Uhr ein unklarer Gasaustritt gemeldet worden, berichtet die Feuerwehr. Beim Eintreffen der ersten Kräfte habe sich schnell herausgestellt, dass es sich um Reizgas handelte. Zahlreiche Besucher hatten demnach die Diskothek bereits mit Atemwegsreizungen und Übelkeit verlassen. Rund 200 Personen hielten sich zum Zeitpunkt des Einsatzes in der Diskothek auf, alle wurden ins Freie geführt. Insgesamt wurden 14 Patienten von Notärzten gesichtet, sechs von ihnen mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr noch während des laufenden Einsatzes freigegeben, sodass die restlichen Partygäste zurück in das Gebäude konnten. Wie es zu dem Gasaustritt kam, ist unklar und wird durch die Polizei ermittelt. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, mehreren Sonderfahrzeugen, sechs Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeugen sowie dem Leitenden Notarzt für rund zwei Stunden im Einsatz.

