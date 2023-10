Aus Essener Tiefgarage gestohlen 10.000 Euro Belohnung nach Diebstahl von Luxus-Ferrari

Ein ähnlicher Diebstahl ereignete sich im August in Düsseldorf. Dort stahlen Diebe einen kostbaren, roten Ferrari 488 Spider mitten in der Nacht (6. August 2023). Das Luxus-Auto stand ebenfalls vermeintlich sicher in einer Tiefgarage. Doch das hielt die Diebe auch in Düsseldorf nicht davon ab, das Auto zu stehlen. Zeugen hörten damals in der Nacht gegen 2.37 Uhr Motorgeräusche aus der Tiefgarage an der Straße Am Deich, in dem der Sportwagen abgestellt war. Als der Eigentümer des Ferrari 488 Spider wenig später nach seinem Fahrzeug schaute, war dieses verschwunden. Die Ermittler schätzten den Wert des Autos auf über 300.000 Euro.