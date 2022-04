Mehr als 60 Veranstaltungen : 1. KI Biennale in Essen bietet viel Überraschendes

1. KI Biennale in Essen bietet viel Überraschendes

In Essen dreht sich alles um Künstliche Intelligenz auf der Biennale (Symbolbild). Foto: dpa/Peter Steffen

Essen Das erste interdisziplinäre Festival für Künstliche Intelligenz findet bis zum 12. Juni in Essen statt. Es bietet mehr als 60 Veranstaltungen. Dabei gibt es allerhand zu entdecken.

Mit einem Festakt in der Lichtburg wird an diesem Dienstag (19.30 Uhr) die „1. KI Biennale“ offiziell eröffnet. Das erste interdisziplinäre Festival für Künstliche Intelligenz (KI) findet bis zum 12. Juni an verschiedenen Schauplätzen der Ruhrmetropole Essen statt. Mehr als 60 Veranstaltungen aus den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft widmen sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln dem Thema Künstliche Intelligenz, die aus dem Alltag der Menschen längst nicht mehr wegzudenken ist.