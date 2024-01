Zeugen gesucht Versuchte Brandstiftung auf Neubau einer Polizeiwache in Espelkamp

Nach einer versuchten Brandstiftung auf den Neubau einer Polizeiwache in Espelkamp suchen die Ermittler nach Zeugen. Der oder die bislang unbekannten Täter hatten am Wochenende mehrere Brandsätze gegen das Gebäude geworfen. Die brennbare Flüssigkeit verursachte Rußspuren. Wegen des möglichen politischen Hintergrundes der Straftat sucht der Staatsschutz der Bielefelder Polizei nach Zeugen des Vorfalls in der Stadt an der Landesgrenze zu Niedersachsen im Kreis Minden-Lübbecke. Der Tatzeitpunkt liegt zwischen Freitag (12.1.) gegen 12.30 Uhr und Montag (15.1.) gegen 7.30 Uhr.