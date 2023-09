Mit Kaffee in die Flucht geschlagen Mann will in Espelkamp Regenbogen fotografieren als Kapuzenmann sich nähert

Ein Passant hat einen mutmaßlichen Straßenräuber mit einer Ladung Kaffee in die Flucht geschlagen. Der 42-Jährige habe in Espelkamp nördlich von Bielefeld einen Regenbogen fotografieren wollen, als plötzlich ein Unbekannter versuchte, ihm Handy und Geldbörse zu entreißen, teilte die Polizei in Minden am Freitag mit.