Fall in Espelkamp : Einbrecher stehlen Bärenfell

Fall in Espelkamp

Dieses Bärenfell haben Einbrecher in Espelkamp gestohlen. Foto: Polizei

Espelkamp In Espelkamp haben Einbrecher ungewöhnliche Beute gemacht: Sie stahlen Silber, Schmuck, einen Fernseher - und das Fell eines Grizzlybären.

Die Täter brachen im Februar in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße in Espelkamp ein, berichtet die Polizei. Sie durchsuchten alle Räume des Hauses und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Neben Silberbesteck, Schmuck und einem Flachbild-TV, stahlen die Einbrecher auch ein markantes Grizzlyfell.