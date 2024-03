Besuch in Ostwestfalen Drei Tage Espelkamp - Bundespräsident reist mit Helikopter an

Am Mittag wird Steinmeier seinen Amtssitz auf Zeit in einem Hotel beziehen - vor diesem weht dann die rotgeränderte Standarte des Bundespräsidenten. Am Abend soll Steinmeier eine Rede bei der Eröffnung einer Ausstellung halten, die die besondere Geschichte der noch jungen Stadt Espelkamp als neue Heimat für viele Vertriebene aus den ehemaligen Ostgebieten in den Blick nimmt. Nach dem Ende Zweiten Weltkrieges hatten diese in den Gebäuden einer dortigen Munitionsfabrik der Wehrmacht Heimat gefunden - Keimzelle der heutigen Stadt.