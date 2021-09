Mutter aus Eskelkampf angeklagt : Elf Monate altes Baby ertrank unbeaufsichtigt in der Badewanne

Elf Monate altes Baby ertrank unbeaufsichtigt in der Badewanne

Espelkamp Weil sie das Kleinkind bei fließendem Wasser allein in der Wanne ließ, ist eine Mutter aus dem ostwestfälischen Espelkamp nun wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.

Nach dem Ertrinken ihres elf Monate alten Sohnes in der Badewanne ist eine Mutter aus Ostwestfalen wegen fahrlässiger Tötung angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld wirft der 28-Jährigen vor, ihre Aufsichtspflicht missachtet zu haben, indem sie das Baby bei fließendem Wasser in die Wanne gesetzt und den Raum verlassen haben soll, wie eine Sprecherin der Behörde am Donnerstag sagte.