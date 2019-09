Gewaltverbrechen : Festnahme nach Leichenfund in Eslohe - Tatverdächtiger in U-Haft

Festnahme nach Leichenfund in Eslohe - Tatverdächtiger in U-Haft

Eslohe Nach dem Fund eines toten Mannes in einem Maisfeld im Sauerland hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Identität des Toten ist noch nicht geklärt.

Wie die Staatsanwaltschaft Arnsberg am Freitag mitteilte, werde der 28-Jährige dringend verdächtigt, den Mann getötet zu haben. Am Donnerstag wurde er einem Haftrichter vorgeführt, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.