Eskalation in Dortmund : Maskenverweigerer verletzen Bahnmitarbeiter und Mitreisenden

Mitarbeiter der Deutschen Bahn gehen gemeinsam mit Beamten der Bundespolizei durch einen Regionalexpress. (Archivfoto) Foto: dpa/Annette Riedl

Dortmund/Wattenscheid Gleich zweimal sind in den vergangenen Tagen im Ruhrgebiet Situationen eskaliert, in denen Menschen auf die Maskenpflicht hingewiesen wurden. In Dortmund und Wattenscheid wurden dabei mehrere Personen verletzt.

Aggressive Maskenverweigerer sollen im Ruhrgebiet zwei Bahnmitarbeiter und einen Mitreisenden verletzt haben. In Dortmund sei ein 36-Jähriger des Bahnhofs verwiesen worden, weil er keinen Mund-Nasen-Schutz trug, teilte die Polizei am Montag mit. Als er kurz danach - wieder ohne Maske - zurückkam, und zwei Bahnmitarbeiter ihn erneut ansprachen, sei die Lage eskaliert. Der Mann habe einer Bahnbeschäftigten vor den Kopf getreten, sie und ein Kollege erlitten bei dem Vorfall am Samstag Verletzungen, die Bundespolizei nahm den Mann in Gewahrsam.

Auch in einer S-Bahn zwischen Wattenscheid und Essen kam es am Wochenende zu einer Attacke wegen der Maskenpflicht. Ein 52-Jähriger erlitt dabei am Sonntagmorgen Verletzungen im Gesicht. Er hatte eine Gruppe von fünf Personen angesprochen, weil sie keine Maske trugen. Sie hätten ihn daraufhin geschlagen und gewürgt und seien danach entkommen, berichtete die Polizei. Nun werde die Videoaufzeichnung aus dem Zug ausgewertet. Es laufe ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

(chal/dpa)