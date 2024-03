Auch Sonartechnik und Tauchroboter im Einsatz Suche nach vermisstem Taucher in Eschweiler geht weiter

Die Suche nach einem vermissten Taucher im Eschweiler Blausteinsee nahe Aachen soll nach Polizeiangaben am Dienstag (19. März 2024) fortgesetzt werden. Der 56-jährige Mann aus Essen war am späten Sonntagvormittag (17. März) nach einem gemeinsamen Tauchgang mit weiteren Tauchern nicht wieder aufgetaucht. Die Suche nach ihm im und auf dem Wasser sowie an Land musste am frühen Sonntagabend unterbrochen werden, wie die Polizei am Montag (18. März) mitteilte. Daran waren auch Feuerwehr, THW und Ordnungsamt beteiligt.