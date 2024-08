Bei Aachen Sechsjähriger tot aus See in Eschweiler geborgen

Ein sechs Jahre alter Junge ist tot aus einem See in Eschweiler bei Aachen geborgen worden. Die Polizei sei am Montag gegen 19 Uhr wegen eines vermissten Kindes alarmiert worden, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Rund zwei Stunden später sei der Junge dann nach einer großen Suchaktion unter anderem mit Feuerwehr, DLRG, THW sowie einem Polizeihubschrauber aus dem Blausteinsee geborgen worden.