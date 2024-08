Tragischer Vorfall bei Aachen Sechsjähriger ertrinkt in See in Eschweiler – er wollte sich die Hände waschen

Ein sechsjähriger Junge ist im nordrhein-westfälischen Eschweiler tot in einem Badesee gefunden worden. Das Kind wurde am Montagabend nach einer umfangreichen Suche aus dem Blausteinsee geborgen, wie eine Polizeisprecherin in Aachen am Dienstag sagte. Für den Sechsjährigen kam jede Hilfe zu spät, Wiederbelebungsversuche eines Notarztes blieben erfolglos. Zur Klärung der Todesursache leitete die Aachener Staatsanwaltschaft ein Todesermittlungsverfahren ein.