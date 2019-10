Amtsgericht Eschweiler : Prozess gegen Klimaaktivisten wegen Kraftwerksblockade startet

Eschweiler Nach einer Kraftwerksblockade hat RWE Klimaaktivisten auf zwei Millionen Euro Schadenersatz verklagt. Vor dem Amtsgericht Eschweiler geht es jetzt erst mal um die strafrechtliche Seite.

In einem anderen Verfahren vor dem Landgericht Aachen verlangt der Energiekonzern RWE außerdem von insgesamt sechs Aktivisten rund zwei Millionen Euro Schadenersatz wegen der Blockade seines Braunkohlekraftwerks Weisweiler. In diesem Verfahren müssen sich auch vier der in Eschweiler angeklagten Aktivisten verantworten. Das Aachener Gericht setzte seine Verhandlung zunächst aus, um das Verfahren in Eschweiler abzuwarten.