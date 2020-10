„Mascha“ und „Luna“ : Polizei rettet ausgebüxte Hunde von der Autobahn

Eschweiler Zwei Sennenhunde haben am Samstag die Polizei auf der A44 beschäftigt. Mascha und Luna hatten sich heimlich aus dem Garten ihrer Besitzer geschlichen und sich Richtung Schnellstraße aufgemacht. Die Autobahn musste gesperrt werden.

