Unfall in Eschweiler Heißluftballon streift Hausdach und erschreckt Ehepaar

Die ungewöhnliche Begebenheit in Bohl in Eschweiler passierte am Donnerstagabend: Ein Ballonfahrer hatte sich die landwirtschaftlichen Grünflächen in dem Ortsteil als Landefläche auserkoren, berichtet die Polizei Aachen. „Im Gegensatz zum Autofahren hätte er bei diesem Manöver lieber etwas mehr Gas für sein Luftgefährt geben sollen — jetzt reichte die Höhe jedenfalls nicht“, so die Beamten.