Tödlicher Unfall in Eschweiler : 43-Jähriger stirbt bei Motorradunfall

Ein Polizist während der Unfallaufnahme in Eschweiler bei Aachen. Der Motorradfahrer starb noch am Unfallort. Foto: dpa/Ralf Roeger

Eschweiler Die erste Fahrt mit seinem Motorrad endete für einen 43-Jährigen tödlich. Er kam nach ersten Ermittlungen in Eschweiler-Hastenrath in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab.

Ein 43-Jähriger ist mit seinem Motorrad in Eschweiler bei Aachen tödlich verunglückt. Nach Informationen der Polizei hatte der Mann das Motorrad erst am selben Tag bekommen. Der 43-Jährige fuhr demnach in einer leichten Linkskurve geradeaus und prallte gegen ein Metallgitter. Er sei so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort starb.