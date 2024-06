Bei Eschweiler Feuerwehr befreit 200 Menschen aus liegengebliebenem Zug

Rund 200 Menschen sind in Eschweiler bei Aachen von der Feuerwehr aus einem liegengebliebenen Regionalzug befreit worden. Auf der Bahnstrecke sei am Mittwoch eine Spannungsleitung defekt gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Abend. Dadurch sei der Zug auf einem Feld zum Stehen gekommen - bei hohen Außentemperaturen und ohne Strom. Die Klimaanlage habe nicht mehr funktioniert und auch die Türen seien nicht mehr ohne Weiteres zu öffnen gewesen. „Wir haben die Türen dann von außen manuell geöffnet“, erläuterte der Sprecher. Zuvor hatte die „Aachener Zeitung“ berichtet.