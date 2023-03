Großeinsatz für Polizei und Feuerwehr Viele Verletzte nach Explosion in Eschweiler - Fremdverschulden möglich

In der Fußgängerzone von Eschweiler liegen Schaufensterpuppen inmitten eines Scherbenmeers, dazwischen steht ein hochhackiger roter Damenschuh. Eine gewaltige Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus hat in der Stadt nordöstlich von Aachen am Donnerstagabend 15 Menschen verletzt, wie die Polizei konkretisierte. Zwei von ihnen, darunter ein wenige Wochen alter Säugling, schweben in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher in Aachen am Freitagmorgen berichtete.